Priscilla stond met kinderen 4 uur vast op Moerdijkbrug: 'Waren doodsbang'

Foto: Priscilla Klijzing. Foto: Priscilla Klijzing. Volgende Vorige 1/2 Foto: Priscilla Klijzing.

Bij de Moerdijkbrug (A16) van Rotterdam naar Breda staan bestuurders al uren in de file. De weg is dicht vanwege drie omgewaaide vrachtwagens, die niet kunnen worden weggesleept vanwege de storm. "Alle auto's daarachter staan sindsdien al stil", weet Chantal Klijzing. Haar dochter Priscilla heeft op de brug uren vastgestaan, samen met haar twee kinderen. "Ze waren doodsbang."

Iets voor vier uur ging de A16 richting Breda dicht, omdat er een vrachtwagen was omgewaaid. Al snel daarna schaarden twee andere vrachtwagens. Het bergen van de wagens was volgens Rijkswaterstaat niet mogelijk vanwege de storm. Verkeer heeft daardoor een hele tijd vast gestaan op de A16 richting Breda. Zo ook Priscilla, de dochter van Chantal, die urenlang in de storm stond met haar auto. "Overal staat dat auto's via de vluchtstrook door kunnen rijden, maar mijn dochter heeft daar uren vast gestaan. Alles staat daar stil", weet ze. "Ze staat op die brug midden in de storm in haar kleine Peugeot 107. Kun je je dat voorstellen? Haar twee kinderen waren doodsbang."

"Dit is gewoon schande."

Haar dochter is inmiddels uit de file, omdat ze achter een politieauto aan is gereden. "Er reed net een politiewagen met een bord 'volg', wat bedoeld was voor een andere auto. Daar is ze maar achteraan gereden. Ik zei tegen haar: riskeer maar een bekeuring en volg ze, dan ben je weg." Maar veel andere bestuurders staan daar volgens haar nog steeds. "Dat is gewoon schande. Er wordt ook niks gedaan, volgens mijn dochter waren daar geen hulpdiensten." Rijkswaterstaat laat iets na negen uur weten dat er inmiddels twee vrachtwagens weg zijn gehaald. "Sinds anderhalf uur is er een rijstrook open, waardoor verkeer er weer langs kan. Rond half elf zal de laatste vrachtwagen ook weg zijn." De ANWB laat weten dat er zo veel verkeer staat op de A16, dat het erg lang kan duren voordat de file weer is opgelost. Drie vrachtwagens waaiden vrijdagmiddag om vanwege de storm: