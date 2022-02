Opruimen van gekantelde vrachtwagens en omgewaaide bomen gaat lang duren

Als je de weg op gaat, moet je ook vrijdagnacht en zaterdag blijven oppassen. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor bomen, takken en andere rotzooi die nog overal op de weg kan liggen. Ook gaat het nog urenlang duren voordat gestrande vrachtwagens geborgen zijn. Onder meer op de Moerdijkbrug op de A16 waaiden meerdere vrachtwagens om en is de weg al lange tijd helemaal dicht.

"Het opruimen kan op veel plekken pas beginnen als de storm is gaan liggen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Veiligheid van onze mensen staat voorop."

Dat de rotzooi op de weg levensgevaarlijk kan zijn, bleek onder meer op de N65 bij Helvoirt. Daar reed een auto in op een boom die over de weg lag. Ook op veel andere plekken liggen takken of zelfs complete bomen op de weg.

Ergste is nu voorbij

Rijkswaterstaat verwacht dat het op sommige plekken mogelijk nog tot in de loop van zaterdag duurt om alle gekantelde vrachtwagens te bergen en de andere rotzooi op te ruimen. Zolang het nog stormt, wordt aangeraden om alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan.

In Brabant lijkt de storm vrijdagavond rond acht uur over het hoogste punt heen. Officieel was code oranje rond die tijd voorbij, maar het waait nog altijd stevig in grote delen van de provincie. Tot 1 uur in de nacht geldt daarom nog code geel.

