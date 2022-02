Monique (72) stikte bijna in een frikandel en 112 was onbereikbaar

Vrijdagavond, etenstijd. De 72-jarige Corné Floresse en zijn vrouw Monique (72) uit Etten-Leur zitten samen aan tafel met zelfgebakken frietjes. Maar dan gaat het mis: een stuk frikandel blijft in de keel van Monique steken en ze krijgt geen lucht meer. In paniek belt Corné naar de hulpdiensten, maar door alle stormmeldingen zijn de lijnen overbelast en krijgt hij niemand te pakken.

"Monique verslikte zich en toen kwam het stukje frikandel in haar keel vast te zitten", vertelt Corné geschrokken. "Ze kreeg geen lucht meer en voordat ik het goed en wel besefte, raakte ze bewusteloos. Het was afschuwelijk, ze zakte gewoon helemaal weg."

Snel belde de 72-jarige Corné 112. "Maar dat lukte niet. Ik kreeg niemand te pakken. Toen heb ik de huisartsenpost gebeld, maar ook daar nam niemand op en kreeg ik een bandje. Toen dacht ik echt, het is gedaan. Ik ga mijn vrouw verliezen."

Gelukkig zag Corné toen hoe zijn Monique langzaam weer bij kwam. Het stukje frikandel was toch losgeschoten uit haar keel. "Het gaat nu weer goed met haar, hoewel ze nog wel een beetje van de kaart is door wat er is gebeurd. Dat ik meteen heb ingegrepen, dat is echt haar redding geweest."