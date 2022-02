Dax (8) en Stan (7) willen veilig kunnen fietsen naar de voetbalclub

Levensgevaarlijk om te fietsen. Dat is volgens de inwoners van Kruisstraat de weg tussen Rosmalen en het dorp. Het is er vooral gevaarlijk voor kinderen op de fiets. En dus werd er zaterdagmiddag gedemonstreerd.

“Ik vind het eng om hier te fietsen.” De 8-jarige Dax loopt samen met zijn voetbalvriendje mee in een demonstratie door Kruisstraat. Fluitje in de mond en samen hebben ze een spandoek vast. “Ze rijden heel hard hier”, vertelt Dax. “Soms wel 80 kilometer per uur.” En dat vindt ook Stan. “Het is hier niet veilig om te fietsen.”

De nieuwbouwwijk De Groote Wielen bij Rosmalen wordt steeds groter. En dat betekent dat steeds meer kinderen gaan voetballen bij RKKSV in Kruisstraat. Ze moeten dan over een smalle klinkerweg fietsen tussen de Rosmalen en het dorp. Diezelfde weg is een sluiproute voor veel verkeer dat de drukte op de A59 wil vermijden.

“We willen dat nu echt veranderen”, zegt Maarten Schutgens. Al jaren zijn ze bezig om de weg aan te laten passen. Maar er is nog niks veranderd. En dat moet wel gebeuren vinden ze in Kruisstraat. “Op deze weg fietsen heel veel jonge voetballertjes.”

Het meest simpele dat het dorp voorstelt is dat er chicanes (kunstmatige bochten) op de weg komen. “Dat zou het verkeer al afremmen”, zegt Schutgens. “Het is een makkelijke goedkope oplossing. Maar tot nu toe krijgen we dat niet voor elkaar bij de gemeente. Het lijkt er op dat Kruisstraat er niet toe doet in de gemeente Den Bosch.”