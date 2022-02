NAC Breda toch niet verkocht aan Karel Vrolijk: 'Er zijn alternatieven'

De Raad van Commissarissen van NAC Breda wil niet dat de aandelen van de club aan Karel Vrolijk worden verkocht. De deal is van tafel omdat er zich volgens de Raad 'alternatieve voorstellen hebben aangediend'.

Karel Vrolijk, bouwondernemer en NAC-fan uit Fijnaart, zou halverwege januari overeensteming hebben bereikt dat hij de aandelen overneemt van de huidige eigenaren.

De Raad van Commissarissen steekt daar nu een stokje voor. In een brief zeggen de commissarisen dat ze 'waardering uitspreken voor de wijze waarop Karel Vrolijk zich ingespannen heeft de aandelen over te nemen'.

Alternatieven

Toch komt het er niet van. "Als RvC beoordelen wij op basis van een voetbaltechnisch plan, financiële criteria, stabiliteit en continui¨teit op lange termijn", leest het bericht van de Raad.

"Tijdens het bestuderen van de plannen van Karel Vrolijk hebben er zich alternatieve voorstellen aangediend. Om deze voorstellen te kunnen onderzoeken, kunnen wij nu niet anders dan het voorstel van Karel Vrolijk afkeuren."

De raad heeft de huidige aandeelhouders verzocht de alternatieve voorstellen te onderzoeken. "Formeel geeft de Raad daarom geen goedkeuring aan de directie voor de ondertekening van een aandelenoverdracht aan Karel Vrolijk op dit moment."

Wat die voorstellen zijn blijft onduidelijk.

Uit de bouwwereld

Karel Vrolijk, die zijn geld in de bouwwereld verdiende, liet in juli al aan Omroep Brabant weten dat hij de aandelen van zijn favoriete club wilde kopen.

Die werden door de huidige aandeelhouders te koop gezet nadat er onenigheid was ontstaan met een deel van de supporters. Vrolijk deed samen met supporterscollectief Ons NAC een bod, maar dit werd door de eigenaren afgewezen.

Omdat de grootaandeelhouders van NAC na een zoektocht van een paar maanden geen geschikte partijen wisten te strikken, kwam Karel Vrolijk opnieuw in beeld.

