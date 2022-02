Bouwondernemer Karel Vrolijk is boos: 'Blokkeren van overname NAC kan niet'

Karel Vrolijk pikt het niet dat de Raad van Commissarissen (RvC) van NAC de overname van de aandelen blokkeert. De bouwondernemer heeft exclusiviteit om de club te kopen, maar de RvC geeft desondanks geen toestemming. "Schandalig", zegt Vrolijk. "En dat kan ook helemaal niet. Ik ga ook kijken wat ik er tegen kan doen. Indien nodig ook juridisch."

En dus is er weer een hoop gedoe bij NAC. Aanleiding is een bericht dat de RvC zaterdagmiddag verstuurde. Daarin laat zij weten dat formeel geen goedkeuring te geven aan de verkoop van de aandelen door de huidige eigenaren aan bouwondernemer Vrolijk.

"Er zijn twee andere, serieuze alternatieven waarvan wij vinden dat die bekeken moeten worden", zegt Geert van Poppel van de RvC. "Onze rol is toezien op een goed proces. De huidige eigenaren moeten terug naar de tekentafel."

Het is opmerkelijk dat de RvC deze stap maakt. Karel Vrolijk heeft namelijk al een exclusiviteitsafspraak met de huidige eigenaren. Bovendien kan de RvC deze actie helemaal niet ondernemen, blijkt volgens ingewijden uit de statuten.

RvC heeft geen blokkeringsrecht

De RvC heeft namelijk geen blokkeringsrecht bij de verkoop van dochtermaatschappij NAC Breda BV waarvan de aandelen worden verkocht. Dit recht hebben ze wel in de Houdstermaatschappij, zeg maar de moedermaatschappij. Maar die wordt niet verkocht.

In de statuten van NAC BV, artikel 10, staat expliciet dat alleen de stichting NOAD kan blokkeren, die bestaat uit vier afgevaardigden uit de geledingen van NAC. Te weten de Clubraad, het NAC Museum, de jeugdafdeling en oud-NAC. "Wij gaan door met de verkoopprocedure", zegt Sjoerd van Fessem van de stichting NOAD desgevraagd. "We bezinnen ons nog."

Zwaar teleurgesteld

"De RvC is helemaal niet op de hoogte van de afspraken", zegt Karel Vrolijk, die NAC nog altijd wil kopen. "Ik ben echt zwaar teleurgesteld, want dit is niet netjes. We hebben er zoveel energie ingestoken en dan krijg je dit. Het is schandalig. Zeker omdat ik het uit de pers moest vernemen."

"Dit is niet goed voor NAC", vervolgt de bouwondernemer. "Ik ga ook kijken wat ik er tegen kan doen. Indien nodig ook juridisch."

Flinke miskleun

Onderaan de streep lijkt er sprake van een miskleun van de RvC van NAC. Vorig jaar was de houding van RvC ook al dubieus, rondom het ontslaan van trainer Maurice Steijn. "Treurig dat de meest onzichtbare en onbekwame RvC van de laatste decennia nu de club voor de tweede keer in zeven maanden laat klappen", zo vat een ingewijde de soap bij NAC samen.

De handeling van de RvC kan consequenties hebben. Zo zouden de huidige grootaandeelhouders de commissarissen de deur kunnen wijzen.

