Zuur gevoel én perspectief bij Willem II na kleine nederlaag tegen Ajax

In de Eredivisie zijn er maar twee ploegen die meer tegendoelpunten te verwerken hebben gekregen dan Willem II. Voor de wedstrijd tegen Ajax was de verwachting dat het doelsaldo van de Tilburgse ploeg nog wat verder in de min zou gaan. Dat gebeurde niet. Wessel Dammers stond daardoor met gemengde gevoelens in de mixed zone.

Op de wedstrijd tegen Ajax kun je zowel positief als negatief terugkijken. Weer geen punten voor de ploeg van trainer Fred Grim. En dat is eigenlijk het enige waar het, gekeken naar de ranglijst, nu echt om gaat. Toch verlieten de Tricolores het Koning Willem II Stadion met een goed gevoel.

Ajax ondernam dan wel 31 doelpogingen, terwijl het met 73 procent balbezit ook overduidelijk de bovenliggende partij was. Toch waren er complimenten voor de Tilburgse ploeg, omdat het dapper stand wist te houden tegen de ploeg die eigenlijk al het hele seizoen indruk maakt en de ene na de andere grote overwinning boekt.

“Je krijgt die goal best wel laat tegen, blijft eigenlijk heel lang in de wedstrijd. Dat je hem dan zo tegen krijgt, dat is ontzettend zuur”, zegt Dammers over het doelpunt van Jurriën Timber, tien minuten voor het einde van de wedstrijd. “Gedurende de wedstrijd, zeker na de afgekeurde goal, dacht ik: misschien trekken we hem er overheen. Helaas scoren ze hem nog, dat is wel heel zuur.”

Na zo’n afgekeurde goal zie je vaak dat de ploeg die scoort een mentale tik krijgt en even minder scherp is. Bij Ajax leek het eerder op de bekende rode lap voor de ogen van een stier, de Amsterdammers gingen nog meer op jacht naar de openingstreffer. “Je weet dat ze moeten. Voor Ajax is een gelijkspel een verlies, zij blijven gewoon volle bak gaan. Dat wisten we. We moesten daarin mee. En dat hebben we qua energie gedaan.”