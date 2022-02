Jack Mikkers legde aan Haagse ministers uit wat carnaval betekent

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch voerde talloze gesprekken in Den Haag om te politiek te overtuigen de horeca open te gooien met carnaval. Samen met een groep burgemeesters uit het zuiden vertelde hij wat het feest betekent en liet hen zelfs foto’s zien. Met succes, want door alle versoepelingen is de horeca volledig open met carnaval.

Mikkers startte samen met de burgemeesters van Tilburg, Eindhoven, Venlo en Maastricht de groep carnvalsburgemeesters op. “Dat deden we in januari, toen het er nog op leek dat de horeca niet verder open ging. Wij waren echt bezorgd’’, vertelde hij zondag in het Omroep Brabant-programma KRAAK.

“Er is in Den Haag niet zo veel wijsheid over carnaval. Het is niet dat we alleen naar de kroeg gaan. Voor het zuiden is dit feest echt belangrijk. Daarom heb ik ze uitgelegd wat het feest betekent voor mensen en heb ik ook foto’s laten zien. Je kan carnaval niet zittend vieren op anderhalve meter.”

Tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag werden de versoepelingen aangekondigd. Minister Ernst Kuipers had toen ook een speciale oproep voor de carnavalsvierders. “Corona is niet weg. Vier het in eigen omgeving. Ga naar het café maar mijd de grote menigte.”