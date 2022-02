112-nieuws: boom beschadigt vijf auto's in Beek en Donk • autobrand in Best

03.21

Een auto is zondagnacht uitgebrand aan de Eindhovenseweg in Best. Buurtbewoners ontdekten de brand rond kwart over twee. Ze werden wakker na het horen van een harde knal. Een van hen wist de grootste vlammen te doven met brandblussers. De gewaarschuwde brandweer kreeg de brand volledig onder controle. De auto was geparkeerd in een parkeervak. De auto die hierlangs geparkeerd was, lijkt op het eerste oog geen schade te hebben opgelopen.