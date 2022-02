Veerman hielp Schmidt bij speciale ontmoeting: 'Zwakke plekken aangegeven'

Joey Veerman juicht na zijn doelpunt tegen SC Heerenveen (Foto: OrangePictures)

Joey Veerman glunderde zondagavond van oor tot oor. Hij had gescoord tegen zijn oude club SC Heerenveen en werd toegezongen door het publiek. Na afloop gaf de middenvelder aan dat hij genoten had van de dag en de aanloop er naartoe.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Er waren een uur na de wedstrijd nog geen appjes over en weer gestuurd tussen Veerman en zijn oud-teamgenoten. "Dat gaat morgen ongetwijfeld gebeuren. Er is in aanloop naar de wedstrijd al veel met elkaar geappt." Zonder op al te veel details in te gaan vertelde hij hoe die appjes er uitzien. "Je zit elkaar continue te dollen. Je vraagt wie er speelt, maar zij willen dat niet zeggen of komen met onzinnige opstellingen. Daar kan ik wel om lachen."

Toch wist Veerman een aantal nieuwtjes door te geven aan zijn trainer. Roger Schmidt was zaterdag na de training ook naar de middenvelder toegegaan. "We hebben wel even met elkaar gesproken. Ik wist dat de keeper gewisseld zou worden. Daarnaast keerden Sven van Beek en Tibor Halilovic terug. Dat geef je dan aan bij de trainer." Niet alleen de opstelling werd besproken maar ook waar de kansen voor PSV lagen. "Natuurlijk heb ik de zwakke plekken aangegeven. Alleen ga ik die hier natuurlijk niet zeggen. Ik ga mijn oude teamgenoten en vrienden niet afvallen."

Want vrienden zijn het nog altijd voor Veerman. "Het is daarom zo leuk om tegen die gasten te spelen vandaag. Het doet je wel iets." Wat hem ook wat deed, was het liedje dat de fans voor hem zongen in de tweede helft. De Volendammer is pas sinds januari in Eindhoven maar begint langzaam al een publiekslieveling te worden.

"Als je dat liedje hoort, krijg je wel een lach op je gezicht. Het is heel leuk om te horen en daarnaast geeft het je ook vertrouwen." Dat vertrouwen betaalde hij uit met een doelpunt in de tweede helft. In een wedstrijd die door PSV moeizaam werd gewonnen. "We begonnen heel goed maar daarna kregen we geen druk meer op de tegenstander. Hoe dat kan? Geen idee." Persoonlijk vond hij zijn positiewisseling in de tweede helft fijn. Veerman begon als aanvallende middenvelder maar stond in de tweede helft op zijn vertrouwde positie als centrale middenvelder. "Ik heb het spel liever iets voor me. In de tweede helft voelt het ook iets vertrouwder aan. Als aanvallende middenvelder ben ik nog zoekende maar ik ben al heel blij dat ik mag spelen." Lees ook: PSV stelt in tweede helft orde op zaken en wint van SC Heerenveen