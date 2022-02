Laatste carnaval ongeneeslijk zieke Ad: traan in de ogen, pilsje in de hand

Vader en zoon Ad van Dalen

Ad van Dalen uit Den Bosch wordt door zijn familie omschreven als 'een carnavalsliefhebber in hart en nieren'. Geen minuut wilde hij missen van het feest. Eind 2019 werd hij ongeneeslijk ziek, maar hij wilde nog één keer carnaval vieren. Zijn laatste wens kwam uit. Liggend op een brancard en met een pilsje in de hand zong hij in een vol café het nummer 'Vogeltje wat zing je vroeg' luidkeels mee.

"Als iemand een carnavalshart had, dan was het mijn schoonvader wel", vertelt Annelies van Dalen. Haar man, die ook Ad heet, vult aan: "Als we met carnaval om tien uur ergens moesten zijn, dan mocht het ook geen minuut later zijn. Hij wilde niets missen." Volgens kleindochter Sietske zou opa Ad tegen zijn vrouw hebben gezegd: "Als je geen zin meer hebt in carnaval, dan blijf je maar thuis. Ik ga carnaval vieren en muziek maken zolang het nog kan."

"Samen muziek maken, daar hebben we als vader en zoon van genoten."

In de vierdelige serie Carnavalshart vertelt zoon Ad dat zijn vader pas op zijn veertigste kennismaakte met muziek. Hij vond het zo leuk dat hij met vrienden zelf een muziekkapel oprichtte: De Loeiers. "In het begin ging dat nog zonder enige kennis van muzieknoten, maar ze vonden het zo leuk dat ze later toch maar les zijn gaan nemen." En dat betaalde zich uit. Eerst kwamen de plaatselijke successen, daarna zelfs de landelijke. In 1989 kregen de broers Danny en Wim van Nimwegen een onvervalste carnavalshit met 'En nou die hendjes de lucht in' met De Loeiers als begeleidingsband. "Mijn vader genoot ervan. Ze konden niet genoeg optredens krijgen. Zo trots was hij op het nummer." "Tot zijn 88e heeft mijn vader muziek gemaakt. We speelden ook samen in de harmonie schuiftrombone. Daar hebben we als vader en zoon altijd enorm van genoten." In december 2019 kreeg Ad de diagnose dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij belandde in een hospice. Met carnaval in aantocht liet hij weten nog één keer carnaval te willen vieren. En met medewerking van de WensAmbulance gebeurde dat ook.

"Ad wilde nog een pilsje gaan drinken, carnaval was nog niet afgelopen."

En Ad vierde zijn laatste carnaval niet alleen. "Via social media wist iedereen waar hij naar de optocht stond te kijken. Heel veel mensen kwamen afscheid nemen en nog een keer met hem knuffelen", vertelt zijn schoondochter. "Hij kreeg tranen in zijn ogen en wij ook", zegt zoon Ad. Na afloop wilde zijn vader nog een pilsje gaan drinken, carnaval was nog niet afgelopen. In de grote tent werd het nummer 'Vogeltje wat zing je vroeg' gespeeld en gezongen. Met Ad als stralend middelpunt. Een maand na carnaval is hij overleden. Hij werd 89 jaar oud. De vierdelige serie Carnavalshart is te zien van zaterdag 26 februari tot en met dinsdag 1 maart. Carnavalshart wordt dagelijks uitgezonden om 17.45 uur (daarna herhaald) in het programma Pre-fisjenie Café op Omroep Brabant tv. In deze serie worden mooie en ontroerende Brabantse carnavalsverhalen in beeld gebracht.

Ad van Dalen drinkt nog een pintje tijdens zijn laatste carnaval.

De Loeiers