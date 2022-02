Brabander is nieuwe liefde van André van Duin: 'Ben er gewoon nerveus van'

André van Duin is weer helemaal gelukkig (foto: ANP 2022/Evert Elzinga).

André van Duin spreekt van het 'mooiste cadeau dat hij zichzelf kon geven'. Afgelopen weekend werd de volkskomiek 75 jaar oud en nu maakt hij bekend dat hij een nieuwe liefde heeft gevonden. Die woont in Spanje en luistert naar de naam Fernando. Maar hij is 'gewoon een Brabander', zo laat Van Duin weten in De Telegraaf.

Van Duin heeft een heel zware periode achter de rug, waarin hij zijn grote liefde Martin verloor - hij was ernstig ziek - en er ook bij hem zelf kanker werd ontdekt. De artiest benadrukt in de krant dat het gemis van Martin na twee jaar 'nog altijd immens' is, maar dat Martin ook had gewild dat hij weer gelukkig zou worden.

"Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen: dat is snel."

En dat is Van Duin nu weer. Met de 61-jarige Fernando. Hij is geboren in Sint Willebrord en is altijd danser geweest. Daarvan kent de artiest hem ook, via 'Op losse groeven', 'Op volle toeren' en soortgelijke programma's. Fernando was de artiestennaam van de danser, maar die naam is hij ook in het dagelijks leven gaan gebruiken. Hij werd geboren als Conny van Es en is bekend als bedenker van de Vogeltjesdans. De volkskomiek beseft dat er ongetwijfeld mensen zullen zijn die denken: dat is snel na het overlijden van Martin. Maar dat soort dingen gebeurt, benadrukt hij.

"Ik ben niet iemand die heel lang alleen kan zijn."

Maar Martin blijft zijn grote liefde. Dat zal volgens Van Duin nooit veranderen 'en dat weet Fernando ook'. Volgens de volkskomiek kan zijn nieuwe vlam daar ook mee leven. Hij benadrukt dat de rouw nog niet helemaal is verwerkt, maar dat hij ook niet iemand is die heel lang alleen kan zijn. Daarbij helpt het volgens hem dat Fernando en hij elkaar al meer dan veertig jaar kennen. Nog uit de tijd dat hij een lange relatie had met de, ook al overleden, Wim van der Pluym. Toen was Fernando al een huisvriend. Hij heeft zelfs Van Duins ouders nog gekend.

"Ik voel me helemaal gelukkig."