Inbrekers laten ravage achter bij scoutingclub voor gehandicapten

Voor de tweede keer in een half jaar tijd is scoutingclub de Stormvogels in Dongen het doelwit van een inbraak. De daders lieten een groot spoor van vernielingen achter, terwijl ze maar een paar tientjes buit maakten. Vrijwilligers zijn er kapot van, want de verstandelijk beperkte leden stonden te popelen om weer te beginnen. "Een triest begin."

Evie Hendriks & Raymond Merkx

De vloer van de knutselruimte ligt vol glasscherven en het hout aan de deuren is toegetakeld door een koevoet. De daders gebruikten slijptollen uit het gereedschapshok om de deuren te openen. Vrijwilligers van de Stormvogels lopen er maandagmorgen verloren bij.

"Voordat de nieuwe knutselgroep begint, zijn hun spullen al vernield."

"Aanstaande woensdag zou er weer een nieuwe knutselgroep beginnen na de lockdown maar voordat zij beginnen, is hun kast al opengebroken en zijn spullen eruit gesmeten. Het is een triest begin", vertelt vrijwilliger Johan Baijens, die de scoutingclub voor gehandicapten 37 jaar geleden mee oprichtte. Dat deed hij onder andere voor zijn oudste zoon die zelf een verstandelijke beperking heeft. "Hij is inmiddels 47 jaar oud maar komt nog graag naar de scouting. Ik vind de daders dan ook zielige figuren. Zij zouden op zaterdagmiddag eens moeten komen helpen want dat is zinvoller dan deze vernielingen achterlaten." Het is niet de eerste keer dat inbrekers de scoutingclub bezoeken. "In augustus vorig jaar hadden we voor 6000 euro schade na een inbraak. Ik verwacht dat het deze keer nog meer kost en dat is voor een vereniging met vrijwilligers niet niks", vertelt Johan. "Ook bij een scoutingclub in de buurt is vier weken geleden ingebroken maar wat kun je daar buit maken?"

"Het is een grote inbreuk op je persoonlijke gevoel."