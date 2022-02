Kippenvel bij 'Brucified' na winnen concert in Ziggo Dome: 'Niet normaal!'

In mei optreden in een volle Ziggo Dome in Amsterdam. Het is een droom die waarheid wordt voor de Eindhovense tributeband 'Brucified'. De Bruce Springsteen-coverband verdiende afgelopen weekend een optreden van een halfuur in de poptempel dankzij de knappe derde plaats waarop de band eindigde tijdens het SBS6-programma 'The Tribute - Battle of the Bands'.

"Ik heb kippenvel", vertelde Mike Dekkers (39) van 'Brucified' maandag in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Dit is geweldig. We mochten al een keer in een lege Ziggo Dome proefdraaien. Dan kom je daar binnen... dat is niet normaal joh, immens groot!"

De broers zijn groot fan van de Amerikaanse rockzanger, gitarist en singer-songwriter. Net zoals de zeven andere leden van hun band. "Wij eren Springsteens muziek, maar we zijn natuurlijk niet de E Street Band", benadrukte Nick op de radio. "We proberen zo goed mogelijk het geheel te laten kloppen. Iets dat we volgens mij aardig hebben gedaan de afgelopen weken."

"Als je weet dat we twee jaar terug in een kroeg in Eindhoven speelden voor tweehonderd man en nu voor zo'n groot publiek, dat is wel een dingetje moet ik zeggen", vulde broer Nick (36) aan.

Aan het SBS-programma' deden in totaal elf bands mee. De Nijmeegse band 'Queen Must Go On' won de muziekwedstrijd. De tweede plaats was voor Alexander Broussard en zijn Billy Joel Experience. 'Brucefied' legde dus beslag op plaats drie, voor Rootsriders. Dat is een Bob Marley-coverband.

'Queen Must Go On' verdiende met de eindzege in 'The Tribute' een optreden van een uur in de Ziggo Dome op 7 mei. De andere drie finalisten mogen daar dan ook optreden, maar wat korter. The Billy Joel Experience drie kwartier, Brucified dus een halfuur en Rootsiders een kwartier.

Het concert op 7 mei is trouwens al uitverkocht. "Ik kreeg al een aantal boze mensen op mijn WhatsApp", lachte Nick. "Die vroegen zich af hoe dit nu al uitverkocht kon zijn. Ik zei: logisch, die mensen komen allemaal voor ons!"