Met een thuistest hartfalen opsporen, Breda en Eindhoven zijn proefregio's

De thuistesten moeten aandoeningen tijdig opsporen (foto ter illustratie).

Tienduizenden inwoners van de regio’s Eindhoven en Breda kunnen deze zomer een speciale testkit thuisgestuurd krijgen waarmee hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade vroegtijdig op te sporen zijn. Het gaat om een grootschalig onderzoek onder 50 tot 75 jarigen.

Het onderzoek in Brabant wordt tegelijkertijd gehouden in de regio’s Utrecht en Arnhem. In totaal zullen 160.000 mensen uitgenodigd worden voor de thuistest. Deze test zal onder andere bestaan uit een urinetest op nierschade, een hartritmetest en een vragenlijst. Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes type 2 vindt een vervolgonderzoek plaats in een regionaal diagnostisch centrum. In Nederland bestaat op dit moment nog geen landelijke en laagdrempelige aanpak om de genoemde aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen. Dat gebeurt wel bij bevolkingsonderzoeken op kanker. Terwijl de hart-, nier-, en diabetesproblemen op basis van bijvoorbeeld eiwit in de urine gemakkelijk op te sporen vallen. Reden voor de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds en de Dutch Cardio Vasculaire Alliance (DCVA) om gezamenlijk een onderzoek te houden.

"Met de test kunnen ernstige complicaties worden voorkomen."

“Bij zo’n 20 tot 50 procent van de mensen zijn er vroege aanwijzingen voor diabetes type 2, chronische nierschade, of een hart- of vaataandoening. Hier merken zij niets van. Als deze ziekten in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, voorkomen we het ontstaan van ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct of hartfalen”, aldus Susanne Bogerd, arts bij de Hartstichting. Het tijdig opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten heeft voor de fondsen hoge prioriteit. "Nu al zijn er in Nederland in totaal 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade en ruim 1 miljoen mensen met diabetes type 2. Dit aantal zal de komende jaren naar verwachting door vergrijzing toenemen."

"Resultaten veelbelovend."