GroenLinks: 'Bijna een miljoen bomen erbij in de Brabantse steden'

Voor elke Brabander die in de grote stad woont, moet een extra boom worden geplant. Dat is het ambitieuze plan van de lijstrekkers van GroenLinks in Tilburg, Eindhoven, Helmond, Den Bosch en Breda. Ze hebben dinsdagochtend hiertoe het bomenplan gelanceerd. Het gaat om een miljoen bomen voor de Brabantse steden.

Het is natuurlijk nog maar een kleine maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het is opvallend, zo'n gezamenlijk bomenplan van de GroenLinks lijsttrekkers uit de vijf grote Brabantse steden. Ze willen een verdubbeling van het aantal bomen in de stad. Rik Thijs, lijsttrekker voor GroenLinks in Eindhoven, doet het woord: “Wij denken dat het kan, maar dat betekent dat we op een andere manier naar onze stad moeten kijken. We zullen de keus moeten maken om op sommige plekken asfalt te verwijderen en daar groen voor in de plaats te zetten. Ook bij woningbouw moeten we extra groen toevoegen.”

Volgens het plan zijn de rijkere wijken in de stad groen genoeg, maar moeten de armere wijken het maar met weinig bomen doen. Reden om daar een deel van de nieuwe bomen neer te zetten. De steden worden niet alleen aantrekkelijker van al die bomen maar ook voor de hittestress is het goed.

Regenwater opnemen

Thijs: ”De bomen zijn een soort mini-airco’s. Ze zorgen voor verkoeling op hete dagen en creëren ruimte om regenwater op te nemen. Ze nemen ook het teveel aan CO2 op en zorgen voor een schonere lucht. Uiteindelijk is het voor mens en dier alleen maar goed om meer groen om zich heen te hebben.”

De partij weet ook al waar die bomen in de Brabantse steden moeten komen. Een lijst met locaties is al gemaakt. En omdat bomen ook best wat kosten, is er ook nagedacht over wie er allemaal mee moet betalen om die bomen de grond in te krijgen. Niet alleen hun eigen gemeente, maar ook Den Haag, Brussel en de provincie in Den Bosch.

Voedselbossen op landbouwgrond

Nooit meer een boom kappen in de steden is niet realistisch volgens Thijs. "Er moet echt wel hier en daar een boom sneuvelen, maar die moet sowieso altijd worden gecompenseerd". Als de steden eenmaal zijn 'vergroend', komt ook de rest van Brabant aan bod. De Eindhovense wethouder denkt even hardop: "Als we politiek de keuze durven te maken om landbouwgrond om te vormen tot bijvoorbeeld voedselbossen, dan kunnen daar ook nog miljoenen bomen komen."

