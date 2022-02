Storm Franklin zit dakdekkers in de weg, wind blaast ladders om

Denk je met stormen Dunley en Eunice alles gehad te hebben, komt daar ook storm Franklin nog overheen. Dakdekkers hebben hun handen vol na vrijdag maar door het aanhoudende slechte weer, valt het niet mee om de boel te herstellen. Want door de harde wind, blijft de ladder niet staan.

“Momenteel is het heel erg druk, we rijden van klant naar klant”, vertelt Mario Geraeds. De meeste mensen bellen omdat de pannen van het dak zijn gevlogen. Door de regen van maandag hebben ook veel mensen wateroverlast. “Eigenlijk moeten we met spoed naar iedere klant toe.”

Tijdens een klus in Zevenbergschenhoek probeert Mario op zijn ladder omhoog te komen, maar die is niet te houden en waait met gemak om. Geraeds moet zijn klanten maandagmiddag allemaal afbellen. “Dat gaat nu niet, het is te gevaarlijk zo met die harde wind."

De verwachting is dat hij dinsdag weer het dak op kan want dan is het weer minder onstuimig. " Ik denk dat we nog een maandje ladder op en ladder af moet voordat we alle beschadigde daken hebben gerepareerd."