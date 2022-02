Vogels gevlogen na storm: ‘Ze komen niet terug, het zijn geen postduiven'

Erik Zwaga (69) uit Eindhoven baalt als een stekker. Afgelopen weekend waaide zijn vogelkooi kapot waardoor zijn eigenhandig gekweekte vogels de wijde wereld introkken. Grote kans dat zijn vogels het niet overleven.

Erik is als fervent vogelaar veel in de natuur te vinden. Gewapend met zijn verrekijker, altijd op zoek naar vogels. Thuis genoot hij ook van zijn eigen vogels in een kooi in z’n tuin. De vogels zijn zo'n vier jaar oud en door hem zelf gekweekt.

“De kooi stond dichtbij de schuifpui achter het huis, dan kon ik ze altijd goed horen. Nu met de lente op komst, begonnen ze net weer prachtig te zingen.”