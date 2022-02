Bij Joany groeien er boompjes uit de woonkamervloer: 'Slapeloze nachten'

Joany Franssen (36) uit Eindhoven wordt stapelgek van een boom die bij haar naar binnen groeit. De wortels van een Acaciaboom in haar straat groeien onder haar huis door. En nu groeit er uit die wortels zelfs een klein boompje in haar woonkamer. "Ik word hier moedeloos van."

In de hoek van haar woonkamer steken takken met kleine blaadjes uit de plinten. "Ik knip ze steeds af, anders had het tot aan het plafond gestaan", weet ze. "Het geeft heel veel stress. Ik ben er continu mee bezig", zegt een zichtbaar vermoeide Joany. "Ik heb er echt slapeloze nachten van."

Al vijf jaar woont de vrouw in de sociale huurwoning, maar de problemen begonnen anderhalf jaar geleden. Ineens doken de takken op. Ze meldde de problemen bij haar verhuurder Woonbedrijf SWS.HhvL. “Je voelt je totaal niet serieus genomen. Ik heb wel vijftig terugbelafspraken ingepland", zegt Joany.

Hoe het precies komt? “Geen idee. Het zijn de krachten van de natuur, die zijn sterk.” De problemen komen volgens haar misschien door eerdere bewoners. "Die hebben geel zand in de kruipruimte gestort. Daardoor kunnen die wortels daar misschien makkelijker groeien", denkt Joany.

De wortels komen van een grotere boom, verderop in de straat. De dikke boomwortels zorgen voor scheuren in het asfalt en scheve stoepen. En ze groeien dus ook naar het huis van Joany. Wat de bewoonster ook probeert, het boompje komt terug. “Ik geef hem geen water. En er groeit geen geld aan”, zegt ze lachend.

Joany vreest dat binnenkort haar hele vloer eruit moet, om alle wortels uit te roeien. "Als die vloer er eenmaal uit is, dan krijg je hem nooit meer mooi terug.” Ze wil daarom dat de woningbouw haar een nieuwe vloer geeft, mocht die eruit moeten. “Maar dat doen ze niet.”

"Ze lieten het maar gebeuren. Het werd al snel een flink boeket”, vervolgt ze. “Door de coronamaatregelen mocht er eerst niemand komen kijken. De wortels en takken groeiden intussen door.” In september werd een deel van haar achtertuin afgegraven om de wortels uit te roeien, maar dit bleek ook niet de oplossing.

Ze heeft van de woningstichting naar eigen zeggen wel één maand huur teruggekregen van 630 euro. “Daar heb je geen nieuwe vloer voor. Ik red het iedere maand net”, vertelt Joany. “Een goedkope vloer is al snel 930 euro.”

De gemeente laat in een reactie weten niks te kunnen doen. “In dit geval is het heel vervelend, maar op particulier terrein kunnen we niet helpen. Hopelijk komt de huurder er met de verhuurder uit.”

De woningstichting heeft geprobeerd de wortels met worteldoeken te stoppen, maar dat is niet gelukt. "De enige mogelijkheid is nu de vloer open te breken om de wortels te verwijderen. Uiteraard komen deze kosten voor Woonbedrijf."

De schade aan de laminaatvloer valt volgens de verhuurder onder de inboedelverzekering. Probleem is dat Joany die verzekering niet had, maar wel met de gebakken peren zit.

Joany voelt zich in de steek gelaten. Ze heeft pas rust als de wortels weg zijn. "Je wordt hier wanhopig van. De onmacht is enorm. Ik wil gewoon rust."