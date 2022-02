Beschoten man meldt zich gewond in ziekenhuis na verkeersruzie

Een man uit Roosendaal heeft zich maandagavond gemeld in het ziekenhuis in zijn woonplaats na een uit de hand gelopen verkeersruzie. Hij zei daarbij beschoten te zijn. Het slachtoffer van 31 raakte gewond, maar niet levensgevaarlijk.

De verkeersruzie vond plaats in de buurt van een afslag op de snelweg A17 bij Roosendaal. Volgens de politie was het slachtoffer 'buiten de auto' toen hij gewond raakte. Tegelijkertijd stelt de politie dat er nog veel onduidelijkheid is over de vermeende beschieting.

Sporenonderzoek

De politie kreeg de melding rond halftien maandagavond. Ze is daarna naar de bewuste afslag gereden en heeft die afgezet voor sporenonderzoek.

Ook zijn goederen in beslag genomen, maar meer wil een woordvoerder er niet over kwijt. Ze meldt nog wel dat het onderzoek wordt voortgezet en dat de man aangifte heeft gedaan.