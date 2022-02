Verwarde man met mes uit kerk gehaald: 'Hij heeft hulp nodig'

De politie heeft afgelopen zondag een verwarde man, die een mes bij zich had, uit een viering in de Sint Petrus Kerk in Uden gehaald. Volgens een woordvoerder van de politie is er niemand bedreigd, maar is de man wel meegenomen en overgedragen aan een zorginstelling. “Mensen hadden gezien dat hij een mes op zak had en belden 112”, vertelt pastoor John van de Laar.

De mis stond op punt van beginnen toen agenten de man afvoerden. “Ik zag hem vooraan in de kerk zitten en hij maakte een heel verwarde indruk. Zelf had ik overigens niet in de gaten dat er politie in de kerk was. Ik zag in mijn ooghoeken alleen dat hij door agenten uit de banken was gehaald en dat hij werd weggebracht”, zegt Van de Laar.

'Zielige, oude man'

“Hij kwam op mij over als een zielige, oude man, die hulp nodig heeft. Ik ken hem niet, hij was voor alle aanwezigen een onbekende. Vermoedelijk liep hij die ochtend toevallig door de straat waaraan de kerk staat, zag dat de deur openstond en is toen binnen gegaan.”

“Volgens mij heeft hij niemand lastiggevallen, maar ik kan me voorstellen dat mensen geschrokken zijn en het alarmnummer hebben gebeld. Zulke mensen kunnen onvoorspelbaar zijn”, meent Van de Laar, die hoopt dat de politie een goede plek voor de man heeft gevonden.

Terwijl de politie met de man naar buiten ging, ging Van de Laar door met zijn dienst. De pastoor: "Het is heel rustig verlopen."