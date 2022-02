Ireen Wüst als eerste sporter ooit Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

Schaatsster Ireen Wüst is voor haar uitzonderlijke prestaties op de Olympische Winterspelen benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is de eerste sporter ooit die deze onderscheiding heeft gekregen. "Een heel grote verrassing.”

Als Commandeur van Oranje staat Wüst in een bijzonder rijtje met Dick Bruna, Karel Appel en Jeroen Krabbé. De 35-jarige schaatsster uit Goirle schreef in Peking geschiedenis door als eerste sporter bij vijf Winterspelen op rij olympisch goud te veroveren.

Ook premier Mark Rutte richtte zich in zijn toespraak speciaal tot Wüst: "Je was in 2006 de jongste Nederlandse olympisch kampioen op de Winterspelen. En nu ben je de enige atleet ter wereld die op vijf achtereenvolgende Winterspelen individueel goud won. Dan ben je echt de grootste."

Wüst zet na dit seizoen een punt achter haar imposante loopbaan, waarin ze in totaal dertien olympische medailles veroverde. Op 12 maart neemt ze afscheid in Thialf, waar ze als olympisch kampioene haar laatste 1500 meter zal rijden. De schaatshal in Heerenveen is uitverkocht.

