Brabantse olympiërs gehuldigd: 'Onze vader is zo trots'

De medaillewinnaars met onder meer Ireen Wüst tijdens de huldiging in het Holland Heineken Huis (foto: ANP / marco de Swart).

De laatste olympische Brabanders zijn maandag vanuit Peking teruggekeerd naar Nederland. Alle sporters, onder wie goudhaantje Ireen Wüst, werden in Amsterdam gehuldigd. Dat gebeurde in het bijzijn van familie en vrienden in het Holland Heineken House. Dinsdag volgt voor de medaillewinnaars nog een ontvangst bij koning Willem-Alexander.

Malini Witlox Geschreven door

Blij, maar uitgeput zijn de bobsleebroers Janko en Jelen Franjic uit Breda na een lange reis uit China. "Het is sinds ons vertrek naar Peking een gekkenhuis." Janko kwam alleen in actie op de viermansbob, Jelen ook bij de tweemans. "De viermans vond ik mooier, omdat ik die met mijn broer deed", zegt Jelen. Hun vader, Mario Franjic, deed namens Bosnië mee aan de Olympische Spelen in 1984 en in 1994. "Onze vader is zo trots. Hij heeft al vier weken een glimlach", zegt Janko. De broers wonnen geen medaille. Rico Verhoeven

Een ander Brabants tintje bij de huldiging kwam van Rico Verhoeven, die een praatje hield voor schaatser en gouden medaillewinnaar Kjeld Nuis met wie hij bevriend is. Ook was er veel aandacht voor Ireen Wüst uit Goirle. Dinsdag gaat ze met andere medaillewinnaars op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima op Paleis Noordeinde. De 35-jarige Wüst sloot haar laatste Olympische Winterspelen succesvol af. Zij won goud op de 1500 meter en brons bij de ploegenachtervolging. Met een totaal van dertien olympische medailles (zes goud, vijf zilver, twee brons) is ze de op één na succesvolste wintersporter ter wereld ooit. Bekijk hieronder het interview met Ireen Wüst en beelden uit de tijd dat ze 'een jong broekie' van 16 was.