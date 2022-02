Eindelijk standbeeld van Ireen Wüst in Goirle: 'Lijkt of het zo moest zijn'

Het Oranjeplein in Goirle waar standbeeld komt en Ireen Wüst gehuldigd wordt (foto: ANP Foto/Google Maps)

Na ruim twee jaar uitstel vanwege de coronacrisis, wordt 21 mei eindelijk het standbeeld van Ireen Wüst onthuld in Goirle. Dat maakte de gemeente bekend op de dag dat het schaatsfenomeen haar zesde gouden olympische medaille won. "Het lijkt wel of het zo heeft moeten zijn", vertelt burgemeester Mark van Stappershoef. Wüst komt haar standbeeld zelf onthullen en wordt dan ook officieel gehuldigd.

Dat Ireen Wüst een standbeeld zou krijgen in haar geboorteplaats Goirle, dat was al jaren duidelijk. Burgemeester Stappershoef maakte dat al bekend tijdens de huldiging van de schaatsster na de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang. Ze won toen een gouden en twee zilveren medailles. Het kunstwerk komt op het Oranjeplein, pal voor het gemeentehuis. Het beeld had eigenlijk in mei 2020 onthuld moeten worden, maar dat gebeurde niet vanwege de coronapandemie. Er werd besloten om de onthulling uit te stellen naar een nader te bepalen datum. Die is nu met zaterdag 21 mei gevonden.

"Ireen heeft Goirle met haar successen jarenlang op de kaart gezet."

Burgemeester Stappershoef vindt het een mooie afsluiting van een bijzondere periode. "Ireen heeft Goirle met haar successen jarenlang op de kaart gezet en wij hebben jarenlang van haar prestaties mogen genieten. De Olympische successen komen na deze Spelen tot een eind." Ook hij zat maandagochtend voor de tv om te zien hoe Wüst haar laatste Olympische 1500 meter zou rijden "Het was zo spannend, ook omdat ze afhankelijk was van Takagi haar tijd." Hij heeft Ireen na haar overwinning op de 1500 meter in Beijng meteen een berichtje via WhatsApp gestuurd.

"Het is echt fenomenaal, ik heb er eigenlijk geen woorden voor."

De ouders van Ireen Wüst wonen nog altijd in Goirle en ook daar heeft hij contact mee gehad om ze te feliciteren. "Het is echt fenomenaal en sensationeel, ik heb er net als Ireen zelf eigenlijk geen woorden voor", vertelt de burgemeester Stappershoef enthousiast. Tijdens de onthulling van het standbeeld, wordt Ireen Wüst ook gehuldigd in haar geboortedorp. De schaatsster woont al jaren in Friesland in de buurt van schaatsstadion Thialf. Ireen is wat de burgemeester betreft welkom om weer 'naar huis' te komen, zegt hij met een kleine lach. Het standbeeld van de zesvoudig Olympisch kampioene is gemaakt door Iris Le Rütte uit Amsterdam. Een klein beeld wordt het allerminst volgens de burgemeester. "Laat ik het zo zeggen, als je over het Oranjeplein loopt straks, is het niet te missen."