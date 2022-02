Jeugdcoach Ireen Wüst apetrots: 'Als het moet, dan staat ze er weer'

Geert Aerts op de foto met een jonge Ireen Wust

'Fantastisch!" Geert Aerts, oud-jeugdtrainer van Ireen Wüst, zag maandagochtend op een laptop in zijn keuken in Riel hoe de schaatster in Peking goud veroverde. Hij twijfelde vooraf nog wel even of Ireen het weer kon flikken. Vooral de Japanse Miho Takagi was een geduchte concurrent. Maar het lukte: "Als het moet, dan staat ze er gewoon weer."

Geert ziet de 10-jarige Ireen Wüst nog binnenkomen met haar vader, of ze een keer mee mocht trainen. Hij vergeet nooit meer hoe het meisje na afloop van die training riep: "Dit is gaaf, dit wil ik doen!" Dat ze meervoudig olympisch kampioen zou worden, kon hij toen nog niet bevroeden. Maar wat wel meteen opviel, was haar gretigheid. Wüst was ook goed in hockey, maar haar liefde voor het ijs en de schaatssport was toch groter, herinnert Geert zich.

Geert Aerts kijkt naar zijn voormalige pupil Ireen