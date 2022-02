Ireen Wüst is Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Ireen Wüst ontvangt unieke koninklijke onderscheiding

Schaatsster Ireen Wüst is voor haar uitzonderlijke prestaties op de Olympische Winterspelen benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is de eerste wintersporter ooit die deze onderscheiding heeft gekregen. "Een heel grote verrassing.”

Leon Kersten & NOS Geschreven door

Als Commandeur van Oranje staat Wüst in een bijzonder rijtje met Dick Bruna, Karel Appel en Jeroen Krabbé. De 35-jarige schaatsster uit Goirle schreef in Peking geschiedenis door als eerste sporter bij vijf Winterspelen op rij olympisch goud te veroveren. Na schaker Max Euwe die in 1979 Commandeur werd, is Wüst pas de tweede sporter met deze onderscheiding. Op bezoek bij de koning werd ze verrast. “Ik dacht: ik krijg weer een heel mooi beeldje waar ik al een verzameling van heb", zei ze tegen de NOS.

"Dan ben je echt de grootste."