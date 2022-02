Coronanieuws: in de Brabantse ziekenhuizen liggen 210 coronapatiënten

00.01

Nederlandse ondernemers zijn over het algemeen optimistischer over hun bedrijfsresultaat dan een jaar geleden, ondanks de hoge inflatie van de laatste tijd. Volgens het CBS geven de meeste bedrijven aan kostenstijgingen van bijvoorbeeld grondstoffen en energie ten minste voor een deel te kunnen doorberekenen aan hun klanten. Bijna 71 procent van de duizenden ondervraagde ondernemers rekent erop winst te hebben gemaakt over 2021. Een jaar terug was dit voor 2020 nog ruim 62 procent. Dat was het jaar dat de coronacrisis uitbrak en de resultaten van bedrijven extra onder druk kwamen te staan.