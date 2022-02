Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Cafés omzeilen QR-controle met carnaval: 'Iedereen wil gewoon losgaan'

Horecazaken verzinnen zo hun eigen manieren om met carnaval geen QR-controle uit te hoeven voeren. Vrijdag, tijdens de aftrap van carnaval, verdwijnen bijna alle coronaregels. Maar één maatregel blijft overeind: bij meer dan vijfhonderd bezoekers moet iedereen getest zijn. Het zogenoemde 1G-beleid is voor de grote kroegen in Brabant een doorn in het oog. Dus verzinnen ze er wat op.

Bij Stadscafé Spijker in de Eindhovense binnenstad zijn ze druk bezig om de zaak om te bouwen voor zes dagen feesten en polonaise. En dit jaar betekent dat niet alleen de boel versieren en grote hoeveelheden drank inslaan, maar ook de zaak in tweeën delen. Door glazen deuren te plaatsen, verdelen ze Spijker in twee verschillende ruimtes, waarmee het aantal bezoekers wordt gesplitst. In de ene ruimte kunnen driehonderd feestvierders terecht, in de andere ruim is plek voor vijfhonderd man. Zo hoeft er niet te worden gecontroleerd op de QR-code.

"Door de zaak op te splitsen, komen we onder de testverplichting uit."

''Het is wel lastig om te zien of er 480 of 520 bezoekers binnen zijn, maar we proberen ons netjes te houden aan de opgelegde regels", zegt bedrijfsleider Luc Bekers. Aan het Stratumseind in Eindhoven zitten verder vooral kleinere cafés die plek hebben voor minder dan vijfhonderd bezoekers. Zij kunnen vanaf vrijdag zonder restricties open voor carnaval.

"Meer bezoekers en dan controleren, daar is geen beginnen aan."

Bij nachtclub De Oude Rechtbank zitten ze daar normaal wel ruim overheen. Maar niet tijdens carnaval. ‘’Om onder de controles van de QR-code uit te komen is het maximum aantal bezoekers nu op vijfhonderd gezet’’, vertelt een medewerker. "We willen dat iedereen naar binnen kan en het ook leuk houden voor iedereen. Meer bezoekers en dan controleren op die QR-code, daar is geen beginnen aan. Dan staan er lange rijen buiten, terwijl iedereen juist wil losgaan."

"In de hele straat mogen ze kussen, knuffelen en zonder QR-code naar binnen."