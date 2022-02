'Gouden Koets' van Krabbegat wordt in ere hersteld voor de prins van 2023

Eric Elich bij een typisch Bergse kop (foto: Erik Peeters).

Het was in vroeger tijden dé carnavalswagen in Krabbegat: 't Ezelskarreke. De wagen waar de prins der Krabben in werd vervoerd. Tot 1955 het hoogtepunt van de leutstoet, daarna in de vergetelheid geraakt. Maar nu is de originele bouwtekening opgedoken en wordt de wagen tot in detail nagebouwd. Het moet het pronkstuk worden van de leutstoet in 2023.

Ook ’t Krabbegat moet het dit jaar nog stellen zonder optocht. Toch is er volop activiteit in Halwana, het wagenbouwterrein in de stad. Hier wordt al maanden gewerkt aan een remake van ‘de gouden koets’ van de vastenavend: 't Ezelskarreke. Vooral oudere inwoners van Bergen op Zoom hebben nog dierbare herinneringen aan het Ezelskarreke dat werd ontworpen door de beroemde Bergse ontwerper en kunstenaar Louis Weijts. De rijk versierde praalwagen diende tussen 1948 en 1955 als vervoersmiddel van Prins Nillis I. Daarna werd deze prinsenwagen vervangen en verdween ’t karreke in de vergetelheid.

"De typisch Bergse koppen herken je uit duizenden."

Totdat er in Tilburg de originele ontwerptekening opdook van de praalwagen. Die tekening bleek in het bezit van de uit Bergen op Zoom afkomstige beeldhouwer Niko de Wit (73). Voor een aantal Bergenaren, onder wie Eric Elich, was dit een mooie aanleiding voor het initiatief om het ’t Ezelskarreke nieuw leven in te blazen. Volgens oud-nar en grafisch vormgever Elich staat het ontwerp voor het begin van wat hij omschrijft als de ‘Bergse school’. “Dit pronkstuk van net na de oorlog, moet je eigenlijk zien als een prototype. De typische Bergse koppen, de karikaturen van de hand van Louis Weijts, die herken je uit duizenden en zie je nog steeds terug.” Het nieuwe Ezelskarreke wordt iets groter dan zijn voorganger. Maar verder wordt het wagentje tot in detail nagebouwd met moderne technieken en materialen. De koppen zijn met een robotarm heel precies uit een schuimblok gefreesd. Het originele papier-maché is vervangen door een milieuvriendelijke kunsthars.

"Het is pas een prinsenwagen als er een prins in staat."

Na de oorlog nam ’t Ezelskarreke haast mythische vormen aan tijdens de Vastenavend. De praalwagen met de twee paarden ervoor maakte indruk bij de Krabben. Niet alleen tijdens de optocht maar ook bij de afsluiting van het carnaval was er een prominente rol weggelegd voor het vervoersmiddel van de prins. Of die nostalgie volgend jaar terug komt? Eric Elich: “We zullen zien, dat wordt voor ons ook spannend. Als hij straks op straat verschijnt, gaat de wagen weer leven. Het is een fragiel maar rijk wagentje: Een echte gouden koets. Maar het is pas een prinsenwagen als er een prins in staat.”