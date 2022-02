DJ Tiësto als hoofdact op het 7th Sunday Festival in Erp

DJ Tiësto treedt voor het eerst sinds jaren weer op in Brabant. Op 5 juni staat de wereldberoemde DJ uit Breda als hoofdartiest op 7th Sunday Festival in Erp.

Tiësto trad voor het laatst in Nederland op in 2019. Dat hij deze zomer weer eens in Brabant te zien zou zijn, was al duidelijk. Eerder kondigde Tiësto al aan dat hij Breda Live op vrijdagavond 8 juli afsluit. Maar nu blijkt dus dat hij nog wat eerder te zien gaat zijn.

Coronapandemie

Door de coronapandemie ging het 7th Sunday Festival de afgelopen twee jaar niet door. De organisatie hoopt nu eindelijk weer 45.000 bezoekers te zien op Pinksterzondag. De kaartverkoop is al gestart.

Naast Tiësto komen ook artiesten als Flemming, Snelle en FeestDJRuud optreden op het 7th Sunday Festival in Erp, bij Eindhoven.

