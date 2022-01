Thuiskomen voor Tiësto: wereld-dj sluit komende zomer Breda Live af

Niemand minder dan DJ Tiësto staat komende zomer op Breda Live. Die wereldberoemde DJ, die zelf uit Breda komt, geeft op vrijdagavond 8 juli een optreden van twee uur.

Tiësto trad tien jaar geleden voor het laatst op bij Breda Live. En niet alleen dat maakt zijn optreden in de zogenoemde parel van het zuiden bijzonder, het is ook de eerste show in Nederland sinds 2019.

Afrojack en DJ Hardwell

Breda Live trekt doorgaans tienduizenden bezoekers. Eerder stonden ook Afrojack en DJ Hardwell op het podium. Het tweedaagse festival wordt, als de coronamaatregelen het toelaten, dit jaar gehouden op 8 en 9 juli. Tiësto sluit de eerste avond af. De kaartverkoop begint 29 januari.

