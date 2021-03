Opluchting bij Breda Live door steun kabinet, maar plannen blijft moeilijk

Breda Live 2017 (Foto: Marcel van Dorst) vergroot

Festivalorganisatoren durven weer plannen voor deze zomer te maken nu duidelijk is hoe het garantiefonds er uit komt te zien. "He he, eindelijk weer eens goed nieuws", zegt Magchiel Koekkoek van Breda Live. ''We kunnen aan de slag."

Vrijdag werd bekend dat de overheid voor 80 procent garant staat voor de festivals die vanaf 1 juli eventueel geannuleerd moeten vanwege coronamaatregelen. De overige 20 procent wordt omgezet in een lening. En dat is goed nieuws voor Breda Live, dat op 10 en 11 juli plaatsvindt. ''Zonder dat fonds is er niks mogelijk. Nu is er in ieder geval de ruimte om te starten", zegt Koekkoek verheugd.

Of het festival er ook daadwerkelijk gaat komen, is nog allerminst duidelijk. Dat ligt aan de maatregelen die dan gelden. ''Hoe het festival er op 9 en 10 juli uit zal zien, moet dan ook nog blijken. Of we met 15.000 man op dat plein in Breda mogen staan is nog maar zeer de vraag. Dat maakt het plannen dan ook zeer lastig."

"Als het doorgaat wordt het fantastisch."

Volgens Koekkoek zit er daarom alsnog een groot risico aan de voorbereiding. "Als wij inzetten op 15.000 man publiek per dag en er uiteindelijk maar een fractie daarvan mag komen, dan hebben we alsnog veel kosten gemaakt die niet vergoed zullen worden."

Volgens Koekkoek moeten we nog niet te vroeg juichen. "Het publiek pakt dit op als eindelijk licht aan het einde van de tunnel en dat we vanaf juli weer kunnen gaan feesten. Zo wordt het plan niet bedoeld, maar als het doorgaat wordt het wel fantastisch."

