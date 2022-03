Hier weten ze de kosten voor de jeugdzorg wél te drukken

Voor veel gemeenten zijn de stijgende jeugdzorgkosten een groot probleem. In Laarbeek weten ze die uitgaven wél te drukken. Hier gaven ze vorig jaar 60.000 euro minder uit aan jeugdzorg dan in 2020. Toeval of een gevolg van beleid?

Nota bene in het gemeentehuis zit volgens wethouder Joan Briels een van de sleutels achter deze groene cijfers. Nee, niet in de bestuurskamers, maar in een kantoor van waaruit een GZ-psycholoog als psychische praktijkondersteuner werkt.

Sinds een aantal jaar heeft de gemeente Laarbeek deze psycholoog voor jeugd in dienst. Als centraal doorverwijspunt voor huisartsen is zij volgens Briels een van de redenen dat de kosten voor jeugdzorg niet de pan uit rijzen en zelfs dalen.

Specialistischer en duurder

Dat zit zo: voor de komst van deze praktijkondersteuner stuurden huisartsen kinderen met psychische problemen vaak rechtstreeks door naar de GGZ. Dit is specialistischere, duurdere zorg.

Huisartsen en ambtenaren gingen hierover in gesprek: 'Hoe kunnen we kosten drukken, maar wel kinderen helpen die hulp nodig hebben?' Zij kwamen met het idee een specialist in de vorm van GZ-psycholoog naar de voorkant te halen en die als een soort praktijkondersteuner voor kinderen aan te stellen.

Win-winsituatie

Meldt jeugd met psychische klachten zich bij de huisarts, dan kan die ze doorsturen naar de praktijkondersteuner. Zij kan als specialist beter inschatten of een doorverwijzing naar de GGZ nodig is, luidt de gedachte. Óf dat zij het kind in kwestie bijvoorbeeld zelf het beste kan helpen.

En dat is volgens huisarts Geert Oerlemans, die dit project mede heeft opgezet, een win-winsituatie. "Kinderen worden sneller en passender geholpen. Voor zover ik kan zien, missen we door deze opzet geen kinderen die wél intensievere zorg nodig hebben."

Minder doorverwijzingen

Wethouder Briels sluit zich daar bij aan: "De juiste zorg krijgen, betekent niet altijd dat het specialistischere zorg moet zijn. Onze inschatting is dat minder kinderen naar de GGZ worden doorverwezen, omdat lichtere zorg beter bij hen past."

Voor de Laarbeekse schatkist is dat ook een meevaller. Op een zorgbudget van 4 miljoen euro, gaf de gemeente vorig jaar 60.000 euro minder uit dan in 2020, toen Laarbeek ook al minder uitgaf dan het jaar daarvoor. Dat is bijzonder, aangezien veel gemeenten volgens accountantskantoor BDO met deze kostenpost worstelen.

Hogere rekening

Maar, erkent Briels, toeval speelt hier ook een rol in. Stel: iemand zit heel diep in de penarie en diegene heeft specialistische zorg zoals een behandeling in een kliniek nodig, dan brengt dat automatisch een hogere rekening met zich mee.

Zo publiceerde Omroep Brabant onlangs nog het verhaal over de Helmondse Jordan van 13. Voor de intensieve zorg die hij krijgt, betaalt de gemeente Helmond tonnen.

100.000 euro

"Dit kan bij ons ook gebeuren", weet Briels. "Sterker nog: een aantal jaren geleden had een jonge inwoner uit onze gemeente zorg buiten de provincie nodig. Dat kostte toen ook een ton. Wij gebruiken de stelregel: wij bieden zo licht mogelijke zorg als mogelijk, maar zo zwaar als nodig."

