Kleine Mathias is de 225.000ste Tilburger en komt uit... Udenhout

vlnr. vader Axel, Amelie (1), burgemeester Weterings met Mathias, Sophie (4) en moeder Manon (foto: Joris Buijs)

Mathias Hilgers is de 225.000ste Tilburger en die mijlpaal vroeg om een feestje. Burgemeester Theo Weterings kwam op kraambezoek met een hoop Tilburgse cadeaus en een fanfare. Het wiegje van deze bijzondere nieuwe Tilburger staat dan wel in Udenhout, maar dat is geen probleem volgens zijn vader. "We voelen ons echte Tilburgers."

De kleine Mathias werd op 13 februari geboren. Een paar dagen na de aangifte kreeg het gezin te horen dat hij de 225.000ste inwoner van de gemeente Tilburg was. Mathias heeft twee zussen, Sophie van bijna vijf en Amelie van anderhalf. Moeder Manon Schellekens is enorm trots op haar zoontje. "Ik heb nog nooit zo'n tevreden kind gezien. Hij doet het hartstikke goed. Mathias slaapt en eet goed en huilt bijna niet." Ze vindt het grappig en bijzonder dat haar zoontje zo'n mijlpaal voor Tilburg is, ook al woont hij in Udenhout. "Hij blijft voor altijd uniek!"

"We zijn echte Tilburgers, dus het is een Kruik."

Met het carnaval voor de deur is het natuurlijk de vraag of Mathias een Kruik of een Haozenpot is. "Allebei eigenlijk", zegt moeder Manon een beetje twijfelend, maar vader Axel is wat stelliger. "We zijn echte Tilburgers, dus wat meer een Kruik", zegt hij lachend. Het groen-oranje sjaaltje is nog niet gekocht, maar dat gaat waarschijnlijk niet lang duren. Burgemeester Theo Weterings kwam niet met lege handen op kraambezoek vertelt Manon. "Zeker niet, hij nam een Tilburgse vlag mee, een Tilburgs rompertje en slabbetje. Hartstikke leuk en die vlag gaan we zeker ophangen." Verder nam de burgervader ook officiële felicitatiebrief van het stadsbestuur en een leesplèngske voor ‘een echte kruik’ mee.

"Ineens stond de fanfare in de straat."