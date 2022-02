Donderdag opnieuw zware windstoten verwacht in Brabant, code geel

Donderdag wordt het opnieuw onstuimig weer met zware windstoten. Het KNMI heeft daarom voor donderdagmiddag code geel afgekondigd in Brabant.

De waarschuwing geldt voor het hele land, met uitzondering van Overijssel, Gelderland, Utrecht en de Waddeneilanden. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer om op te letten.

Windstoten van 75 kilometer per uur

Het gaat stevig waaien, waarbij windstoten van zo'n 75 kilometer per uur kunnen voorkomen in onze provincie. Dat gebeurt vooral tijdens buien die over het land trekken. Code geel geldt vooralsnog van twee uur tot zes uur 's middags.

Het KNMI stelt code geel in als er kans is op gevaarlijk weer. Tijdens de stormen van de afgelopen week is ook code oranje en zelfs code rood, een waarschuwing voor extreem weer en groot risico, afgegeven.