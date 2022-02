PSV krijgt een nieuw veld: drassige grasmat is onbespeelbaar

PSV gaat het veld in het Philips Stadion vervangen. Volgens de club is het veld niet meer bespeelbaar omdat het zo veel en hard geregend heeft de afgelopen tijd. En door de vele wedstrijden die er onlangs zijn gespeeld.

De Eindhovense club besloot daarom om per direct de grasmat te vervangen. De werkzaamheden beginnen deze week al. Er is haast geboden, want het nieuwe veld moet er liggen voor de volgende thuiswedstrijd, tegen Heracles Almelo. Die wordt op 6 maart gespeeld. ‘’Ons spel is gebaat bij een goed veld’’, zei technisch directeur John de Jong bij de bekendmaking.

Trainer Roger Schmidt uitte na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1) al zijn onvrede over het drassige veld. In dat duel gingen zowel Cody Gakpo als Érick Gutiérrez met een blessure naar de kant.

