Kantoorpanden moeten naar energielabel C en dat wordt nog een hele klus

Vanaf volgend jaar is het wettelijk verplicht dat alle kantoorpanden die groter zijn dan 100 vierkante meter minimaal energielabel C moeten hebben. Uit cijfers die 'Taskforce Label A' verzamelde blijkt dat 72 procent (10.594 panden) van de Brabantse kantoorpanden nog helemaal geen energielabel heeft. We moeten dus nog flink aan de bak, want misschien worden de regels nog wel strenger.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is en welke maatregelen er genomen kunnen worden om nog meer energie te besparen. Veel kantoorpanden hebben nu label G of F en moeten dus in minder dan een jaar tijd naar energielabel C. Als eigenaren dit niet op tijd regelen, mogen ze het gebouw niet meer gebruiken en kunnen ze zelfs een boete krijgen.

Gaat het nog lukken? "Dan moeten de pandeigenaren wel nú in actie komen", vertelt Hugo Breuers uit Roosendaal. Breuers heeft samen met een partner een energieadviesbureau en is bestuurslid van de beroepsorganisatie voor energieadviseurs. "Wij hebben het druk, maar we kunnen het wel aan. Het begint eigenlijk pas nadat de klant bij ons is geweest. Wij zetten een plan op papier om bijvoorbeeld te isoleren of zonnepanelen te laten leggen, maar dan moet het nog worden uitgevoerd", zegt Breuers.

'Sowieso te laat'

Gijs Leijten, eigenaar van Isolatietechniek Brabant, verwachtte enorme drukte voor het isoleren van kantoorpanden. "Ik had speciaal iemand aangenomen voor de drukte in januari en februari voor de administratie rondom de kantoorpanden, maar de stormloop die we hadden verwacht valt flink tegen."

Dat betekent niet dat het rustig is in de branche. Uit een rondgang bij Brabantse isolatie- en zonnepanelenbedrijven blijkt dat er meer dan genoeg werk is. Zo ook bij Solar Crew, een zonnepanelenbedrijf in Eersel. Directeur Dennis Roks: "Vooral vanwege de hoge energieprijzen, niet vanwege de vele kantoorpanden die juist moeten verduurzamen. Wij merken dat de nieuwe norm en de controles die gaan plaatsvinden vanwege energielabels amper bekend zijn bij kantooreigenaren."

"Het merendeel van de kantoren zal nu nog geen of een erg laag energielabel hebben. Als ze deze aan laten maken én het blijkt dat ze hierna nog moeten verduurzamen, is de kans groot dat ze sowieso al te laat zijn om vóór 2023 alles op orde te hebben", aldus Roks.

Getroffen door coronacrisis

Dat denkt ook Gijs Leijten van Isolatietechniek Brabant. "Als ze straks in één keer allemaal tegelijk wakker worden, wordt het heel lastig. De bouwsector heeft het al heel druk. Vaak moeten er voor isolatie ook kozijnen worden aangepast nog vóórdat wij komen. Daar zit een lange wachttijd op. En dan is er bij ons ook nog 10 tot 12 weken levertijd. Het is heel specialistisch werk waar niet iedereen de juiste spullen en capaciteit voor heeft."

Hij begrijpt wel waarom nog niet iedereen meteen actie onderneemt. "Veel kleine ondernemers zijn getroffen door de coronacrisis. Zij hebben weinig vlees op de botten en wachten daarom met investeren. Je kunt wel allerlei subsidies krijgen voor het verduurzamen van je pand, maar dat geld krijg je later pas terug. Je moet eerst zelf al wat geld investeren, maar als je dat niet hebt wordt het moeilijk."

Toekomst naar label A

Energieadviseur Breuers maakt zich zorgen. "Als alle kantoorpanden die nu geen label C hebben nog moeten verduurzamen, gaan we dat zeker niet halen. Het is nu wel echt twee voor twaalf. "Maar," nuanceert hij, "er zijn ook veel panden die nog geen energielabel hebben, maar wél al aan C voldoen. En er zijn panden die al bezig zijn met verduurzamen."

Volgens Breuers kunnen sommige panden met slechts kleine aanpassingen van label F of G naar label C. "Met isolatie, slimme ventilatie, ledverlichting en zonnepanelen kom je vaak al ver."

Maar volgens hem is de kans groot dat kantoorpanden in 2030 naar energielabel A moeten. "Dat is nog niet wettelijk vastgelegd, maar hangt wel boven de markt. Daarom adviseren wij vaak om het meteen rigoureus aan te pakken. Dat is wel wat duurder, maar hetgeen dat je aanpakt, pak je dan meteen heel goed aan. Zodra de label A-verplichting een feit is, hoef je dan niet opnieuw te investeren."