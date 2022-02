Eindelijk weer een biertje op het strand voor afgereisde PSV-fans

PSV-supporters genieten van een biertje op het strand in Israël.

Voor de PSV-supporters had het aardig wat voeten in aarde om in Israël te komen. Daar speelt PSV vanavond de return wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv. Om de wedstrijd bij te kunnen wonen moest er flink getest worden en een flinke map met documentatie mee.

Yannick Wezenbeek

Fransjan Saes is één van de vijftig supporters die morgen PSV steunt in Tel Aviv. Wanneer we hem woensdagmiddag bellen zit hij met een stel andere supporters op het strand. Opmerkelijk aangezien je eigenlijk bij aankomst in quarantaine moet in afwachting van een test die wordt afgenomen op het vliegveld. “Ik kreeg bij aankomst in het hotel een mail in het Hebreeuws”, vertelt Fransjan. Die heb ik laten vertalen door een werknemer van het hotel. Hij zei inderdaad dat ik in quarantaine moest tot ik de uitslag van mijn PCR-test had ontvangen. Maar ik merkte ook al snel aan de man dat ze niet zo nauw kijken. We konden gewoon naar het strand zonder dat we gecontroleerd werden.”

Een mooie meevaller voor de PSV-supporter die al op tijd in het zonnetje zat te genieten van een biertje. Het was al de tweede meevaller. Fransjan boekte namelijk een lange tijd geleden al de vlucht. “Ik zag dat er een vlucht was voor 67 euro. Ik heb toen de gok genomen. Uiteindelijk werden de regels versoepeld en moest ik testen en wat documenten meenemen.” Voor Fransjan wordt het zijn 59e officiële Europese uitwedstrijd die hij bezoekt van PSV. Maar daarvoor moest hij veel moeite doen. "Ik moest testen in Eindhoven en zodra ik die uitslag had weer allerlei formulieren online invullen. Dan lukt het natuurlijk niet in één keer. Daar ben ik wel even mee bezig geweest."

"Ik krijg veel reacties van vrienden die spijt hebben dat ze thuis zijn gebleven.”

Aan de reis zitten door de testverplichtingen in het land zelf ook risico's. “In het ergste geval heb ik hier positief getest. Dan moet ik hier langer blijven en in quarantaine. Dan moet ik wel wat gaan regelen met mijn werk, maar ik ga er niet vanuit hoor.” Veel supporters zullen zich hebben laten afschrikken door de mogelijke 24 uur quarantaineplicht in Israël maar dat is dus niet nodig. Het zorgt voor veel jaloerse reacties uit Nederland. “Het lijkt allemaal heel streng op voorhand maar het stelt niks voor. Het lijkt eerder geldklopperij. Nu ik hier op het strand zit krijg ik wel veel reacties van vrienden die spijt hebben dat ze thuis zijn gebleven.”

“Ik heb er een slecht gevoel over de wedstrijd."

Tot slot is Fransjan over de wedstrijd van morgen net zo negatief als zijn PCR-test in Eindhoven. “Ik heb er maar een slecht gevoel over. Zeker nu Cody Gakpo niet meedoet. Maar laten we wel eerlijk zijn. Het zou een schande zijn als het niet lukt. Maar ik ben bang dat we ons laten afbluffen.” PSV verdedigt vanavond een 1-0 voorsprong tegen Maccabi Tel Aviv. De winnaar over twee wedstrijd plaats zich voor de achtste finale van de Conference League.