Verdacht sterfgeval in Breda leidt naar handelaar (74) in zelfmoordpoeder

Na een verdacht sterfgeval in Breda, is woensdagavond een 74-jarige man aangehouden voor de verkoop van zelfmoordpoeder. Meer dan vijfhonderd mensen hebben 'Middel X' bij hem besteld en zeker vier sterfgevallen zijn terug te leiden naar de man uit Castricum in Noord-Holland. De man wordt ook beschuldigd van witwassen omdat hij zijn inkomsten niet heeft gemeld.

De politie is vorig jaar een onderzoek gestart na een verdachte dood in Breda. Ook was er aangifte gedaan tegen de man voor hulp bij zelfdoding in Zeeland. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan vijfhonderd mensen bestellingen hebben gedaan bij de verdachte.

Gevonden pakket

Er is een huiszoeking bij de man gedaan. Op dit moment kunnen vier sterfgevallen gelinkt worden aan het gebruik van het Middel X dat door de 74-jarige is geleverd. Hij zou het zelfmoordpoeder via internet verkocht hebben.

Het Openbaar Ministerie denkt dat hij het poeder via de post opstuurde naar zijn klanten. Door een gevonden postpakket bij een van de overleden mensen kwam de politie bij de man uit Castricum uit. Hij zou flink verdiend hebben met de verkoop van het Middel X.

Link met andere leveranciers

Verder onderzoek moet duidelijk maken of er meer sterfgevallen toe te schrijven zijn aan de verkoop van het zelfmoordpoeder door de man. Ook wordt onderzocht of de verdachte banden heeft met andere mensen die het Middel X verkochten.

Zo stond eerder de 28-jarige Eindhovenaar Alex Schot terecht omdat hij 55.000 euro zou hebben verdiend met de verkoop van het zelfmoordpoeder. De 78-jarige psycholoog Wim van Dijk uit Den Bosch wordt ook verdacht van de verkoop van Middel X.

De 74-jarige verdachte uit Castricum wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

