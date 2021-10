OM: zeker 15 mensen dood door zelfdodingsmiddel van Alex S.

15 mensen zijn overleden door het zelfdodingsmiddel 'Middel X' van Alex S. Nog eens 18 mensen zijn overleden nadat ze zaken met hem hadden gedaan. Ze waren tussen de 41 en 82 jaar oud. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag in de rechtbank van Den Bosch. Eerder werd nog gesproken over 6 sterfgevallen. Alex S. zou met zijn handeltje 55.000 euro hebben verdiend, waarvan hij leefde.

De 28-jarige Eindhovenaar verscheen voor het eerst voor de rechter in een pro-formazitting. De rechter besliste dat hij zijn zaak onder voorwaarden thuis mag afwachten.

Op de bankrekening van S. werden bijna 700 betalingen aangetroffen, dit kan gaan om betalingen voor het zelfdodingsmiddel maar ook om het antibraakmiddel dat S. verkocht. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw uit Best in mei 2021 overleed en er aanwijzingen voor contact met Alex S. waren.

S. kwam zelf ook aan het woord in de rechtszaal. "Ik wilde mensen graag helpen om hun leven in eigen handen te houden, zoals ik dat zelf ook graag wil", zei hij. Hij gaf aan depressieve periodes te hebben gehad, onder andere door zijn overgewicht. Omdat een geplande maagverkleining niet door kan gaan omdat hij vast zat, is hij bang weer bedlegerig te worden. Voor hem is dat het moment waarop hij misschien niet meer wil leven.

Jongen op intensive care

Volgens de officier van justitie verkocht S. het middel onder meer aan een jonge man, die op de intensive care belandde na inname. Hij is getuige in de zaak en gaf volgens het OM aan spijt te hebben van zijn beslissing en blij te zijn dat hij nog leeft.

Het feit dat S. geen vragen stelde aan zijn klanten en simpelweg verkocht, wordt hem door het OM aangerekend. "Hij droeg uit aan iedereen te leveren, ongeacht hun situatie", aldus de officier van justitie. De jonge man die op de intensive care belandde heeft psychische problemen. S. gaf aan dat hij dat niet wist.

Bankrekening in Spanje

Naast het poeder zou S. ook een antibraakmiddel verkocht hebben. Van het geld dat hij verdiende leefde hij, zo stelt het OM. Hij wordt verdacht van:

hulp bij zelfdoding (de verkoop van Middel X),

overtreding van de Geneesmiddelenwet (de verkoop van het antibraakmiddel)

witwassen, omdat hij van zijn inkomsten leefde.

De verkoop heeft volgens het OM plaatsgevonden tussen januari 2018 en juni 2021.

Met de verkoop verdiende S. volgens justitie zo'n 55.000 euro. Er werden 694 betalingen voor Middel X en het anti-braakmiddel gevonden. Naast een Nederlandse rekening heeft de Eindhovenaar ook een bankrekening in Spanje. Het is onduidelijk hoeveel geld daarop staat.

Zielemaatje

De Eindhovenaar is lid van Coöperatie Laatste Wil, een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Sinds zijn aanhouding in juli zijn er nog drie leden van de coöperatie gearresteerd.

De rechtbank bepaalde dat S. zijn zaak verder thuis mag afwachten, maar wel onder voorwaarden. Zo moet hij zich melden bij de reclassering, zich laten behandelen bij de GGZ en hij moet in zijn beschermdwonencomplex blijven wonen. Ook mag S. geen contact hebben met Wim van Dijk, ook lid van coöperatie Laatste Wil, en een ander lid van de coöperatie, die hij in de rechtszaal zijn 'zielenmaatje' noemde.

