Rodelen we straks van de grootste afvalberg van Brabant?

De afvalberg Gulbergen krijgt een metamorfose. Er wordt al twintig jaar over gepraat, maar nu liggen er voor het eerst concrete plannen op tafel. Voor een rodelbaan, klimheuvel of park bijvoorbeeld. De Gulbergen is met 60 meter het hoogste punt van Brabant. Het dak van Brabant wordt het gebied ook wel genoemd, met een spectaculair uitzicht op de skyline van Eindhoven.

Tonnen huishoudelijk afval, asbest en staal, het ligt er allemaal begraven onder 80 centimeter aarde en een afdeklaag. Het gebied ligt deels in Nuenen en deels in Geldrop-Mierlo. Een woning bouwen op de hoogste afvalberg van Brabant kan niet. Een bos planten ook niet. “Er zijn wel eens mensen geweest die zeiden dat er nog geld viel te verdienen aan al het ijzer dat hier ligt”, zegt Frank van der Meijden, de politieke kartrekker van het project Gulbergen. “Maar dat is een sprookje, het is niet meer rendabel om de afvalberg uit elkaar te halen.” De berg recreatief gebruiken met een mooie entree, park, horeca, een klimheuvel of rodelbaan, lijkt de belangrijkste optie te zijn. Zou het niet leuk zijn om in een enorme plastic bal van de berg af te rollen? En een bosrijk vakantiepark er vlakbij? Of kleinschalig ‘hoevewonen’ met 'natuurinclusieve landbouw'? Dat alles gecombineerd met natuur, maximaal acht windmolens of maximaal 80 hectare zonnepanelen. Al deze opties liggen op tafel in de nieuwe plannen.

Want er moet geld verdiend worden met de berg. “Als we niets doen, kost hij alleen maar geld, een paar ton per jaar”, zegt Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek. "En dan kunnen we de berg ook niet mooi houden." Zijn gemeente heeft samen met 20 andere gemeentes uit de regio de berg gekocht voor ruim 17 miljoen euro van de vorige eigenaar, afvalbedrijf Attero. De berg heeft nu dus 21 eigenaren en die hebben onder anderen 1500 omwonenden uitgenodigd om mee te komen praten over de toekomst van de berg. Een hele kluif voor het projectteam om de komende tijd alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. De 17 miljoen euro moet worden terugverdiend. En de gemeentelijke onderhoudskosten moeten er ook uit te halen zijn. Het hele landgoed Gulbergen is maar liefst 325 hectare groot, de berg zelf neemt 80 hectare in beslag. “Het hele project moet budgetneutraal zijn”, zegt Van der Meijden.

