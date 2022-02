Plaspalen en dixies zijn niet aan te slepen voor carnaval

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Er kan weer volop geplast worden! Mobiele toiletten vliegen de deur uit

Nu het licht op groen staat voor het carnaval, is het niet alleen druk voor de bierbrouwers en confettimakers. Ook verhuurbedrijven van buitentoiletten moeten alle zeilen bijzetten. Op veel plekken in onze provincie worden dixies en plaspalen geplaatst. En dat betekent grote drukte voor Paul Antonis en zijn mannen.

“We doen wat we kunnen”, aldus Paul Antonis van het gelijknamige verhuurbedrijf uit Goirle. Samen met zijn collega’s is hij donderdag druk in de weer om zo’n dertig toiletcabines en toiletpalen te plaatsen voor de Mega Outdoor Carnavals Party in Udenhout.

"Blij dat we buiten mogen spelen."

“We hebben gelukkig weer veel te rijden. Na het knikkeren en verstoppertje spelen in de werkplaats zijn we blij dat we weer buiten mogen spelen. Hier doen we het tenslotte voor”, klinkt Paul uitgelaten. De evenementenbranche is afgelopen jaren hard getroffen. Ook Paul merkte de gevolgen van de coronacrisis. “We hebben nog wel wat werk gehad aan de verhuur van toiletten bij de GGD-teststraten. En gelukkig liep de bouw ook gewoon door maar het was bij lange na niet wat we gewend waren.”

"Het is een mooie try-out."