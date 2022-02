Oekraïners protesteren tegen oorlog: 'Fuck Poetin, wij zijn bang!'

Protest tegen de oorlog (Foto: René van Hoof)

Enkele tientallen Oekraïners die in Eindhoven wonen en werken hebben donderdag op het 18 Septemberplein geprotesteerd tegen de oorlog en Russische invasie in hun land. Ze droegen Oekraïense vlaggen met zich mee en borden met teksten als Fuck Putin en Stop the war.

Het protest ontstond spontaan na een oproep op Facebook. De overwegend jonge demonstranten kennen elkaar niet, maar delen de afschuw over de oorlog die is uitgebroken. Eindhovenaar Hein staat samen met zijn Oekraïense vriendin te demonsteren. Hij oogt vermoeid, hij is de hele nacht opgebleven om het nieuws over de Russische aanval te volgen.

"Het gaat heel bloederig worden."

"Ik ben vooral bang voor wat er komen gaat", zegt hij. "De Oekraïners kunnen zich goed verweren denk ik, ik vertrouw erop dat ze zich goed kunnen verdedigen. Alleen het gaat heel bloederig worden, daar ben ik heel bang voor, wat zal de toekomst brengen in Europa?", vraagt hij zich somber af. Dat het echt oorlog is blijkt uit de beangstende berichten die de vriendin van Hein van haar familie in de Oekraïne kreeg vandaag: "Mannen en oma's zijn richting het westen vertrokken. De oom van mijn vriendin zit in een schuilkelder tegen de bommen en ze kunnen niet weg." "Het protest, hoe klein ook is om mensen ervan bewust te maken van wat er aan de hand is", zegt Hein. "We willen mensen wakker schudden om te laten zien dat het best wel ziek is waar Poetin mee bezig is".

"Ze kunnen niet weg daar."

Een Oekraïner die staat te protesteren in Eindhoven is zichtbaar van slag door de oorlog: "Ik ben gedesoriënteerd en kan niet geloven wat er is gebeurd en wat ik zie. Onbegrijpelijk dat er in deze eeuw oorlog is uitgebroken". Hij maakt zich grote zorgen over het lot van zijn moeder en zus die in de Oekraïne zijn. "Ze kunnen niet weg daar en zitten af te wachten wat er verder gaat gebeuren". Na twee uur is het protest geleidelijk aan voor bij. Maar niet voor Hein. Hij gaat met zijn vriendin naar Den Haag om ook daar te protesteren tegen de oorlog.