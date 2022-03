Jongeren over wat ze van de gemeenteraad verwachten: 'Geef ons woonruimte'

Burgemeester Theo Weterings praat jongeren bij over de verkiezingen (foto: Collin Beijk). Zo'n twintiger jongeren luisterden aandacht naar de burgemeester (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige 1/2 Burgemeester Theo Weterings praat jongeren bij over de verkiezingen (foto: Collin Beijk).

Tilburg had bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de laagste opkomst van Nederland. Met name jongeren lieten het afweten in de stad. Het gemeentebestuur doet er daarom alles aan om meer jongeren naar de stembus te trekken. Socialmediacampagnes, ludieke video's, een kroegentocht met lokale politici en zelfs een 'college' van de burgemeester.

Samen met de Tilburgse rapper TO is burgemeester Theo Weterings een campagne begonnen om jongeren aan het stemmen te krijgen. In jongerencentrum WAYNG aan de Ringbaan-Oost zochten 'TO en Theo' de Tilburgse jeugd op. Daar gingen het niet alleen over hoe de verkiezingen werken, maar ook hoe jongeren beter bereikt kunnen worden.

Bart: "Eigenlijk ging een beetje af op het stemadvies van mijn ouders en of zijn gaan stemmen. Alleen nu ga ik zeker stemmen en hoop ik hun te overtuigen dat ook te gaan doen. De gemeenteraadverkiezingen gaat echt over mijn stad, het staat veel dichterbij dan de Tweede Kamerverkiezingen. Daarom vind ik ook echt dat jongeren moeten stemmen. Alleen moeten lokale politieke partijen veel actiever worden op sociale media als Instagram, TikTok, Snapchat."

Justin: "Met de verkiezingen had ik niet zoveel, ik was niet bezig met politiek. Bij de landelijke verkiezingen voelt het alsof mijn stem er toch niet toe doet. Alleen door deze bijeenkomst denk ik dat het lokaal anders ligt. Als je de lokale verkiezingen trending maakt op sociale media, dan is de kans ook groter dat wij er als jongeren onderling over praten en dus stemmen. Voor mij zijn belangrijke thema's de woningmarkt, maar ook ontmoetingsplekken voor jongeren en centra zoals WAYNG waar wij onze talenten kunnen ontdekken."

Nina: "Ik zie nu in dat door te stemmen je ook echt iets bijdraagt aan je stad en wie niet stemt, mag ook niet klagen. Ik merk dat jongeren best wel lui zijn. Wij gaan echt niet vanwege een flyer of poster in de stad zoeken naar waar een politieke partij voor staat. Politici moeten naar ons toe komen, bijvoorbeeld naar scholen en jongerencentra. Daar waar jongeren echt zijn. Politiek wordt al snel saai gevonden en misschien is het dat wel, maar het gaat wel over de toekomst van de stad waarin we wonen."

Yahya: "Ik kom uit Palestina en heb net de Nederlandse nationaliteit, dus ik ga zeker stemmen nu het mag. Ik wist niet precies waar de gemeente over gaat, maar wel dat ze bepalen welk type woningen er in de stad komen. Dat is voor mij belangrijk, want jongeren kunnen niets anders dan een sociale huurwoning betalen nu en daar zijn er te weinig van. De lokale politiek is daar nog te weinig mee bezig en het besef ontbreekt dat jongeren geen vrije keuze meer hebben om te wonen waar ze willen. Als we dat willen veranderen moeten jongeren gaan stemmen en ik ga zeker mijn vrienden aansporen dat ook te doen."