Met tepelafdruk kunnen museumbezoekers meehelpen aan Bossche Tepelvaas

Foto: ANP.

Bezoekers van het Design Museum in Den Bosch kunnen op 12 en 13 maart op een nogal bijzondere manier meewerken aan het maken van een vaas. Namelijk: door met de eigen tepel een afdruk te maken die later op een kunstige vaas komt. Het werk gaat dan de toekomst in als De Bossche Tepelvaas.

