Elena is bezorgd om haar zoon in Kiev: 'Als het moet vecht hij mee'

Elena maakt zich zorgen over haar zoon en haar vaderland.

Elena van Opzeeland-Dashkova komt uit de Oekraïne maar woont al zo'n zestien jaar in Vlijmen. Donderdagochtend werd ze wakker met het nieuws dat Rusland haar vaderland van drie kanten is binnengevallen. Haar zoon woont en werkt nog in Kiev. "Als het nodig is gaat hij mee vechten", zegt ze met tranen in haar ogen.

Behalve door haar zoon, is Elena donderdag ook meteen gebeld door vriendinnen die in Oekraïne wonen. "Ik woon hier en ik ben erg bang. Zij wonen in Oekraïne en zijn nog banger. De hele wereld moet in actie komen om deze gekke dictator te stoppen. Hij valt ons land aan en niemand weet waarom. We moeten rustig blijven. Paniek is onze vijand. Het wachten is op de volgende stap."

"Ik kan niet vechten, maar ook niet stil blijven zitten."

Elena ziet het op afstand met lede ogen aan. "Ik kan niet vechten, maar ook niet stil blijven zitten. Vandaag gaan we nog naar Den Haag om te demonsteren bij de Russische ambassade. Ik zie mijn vaderland helemaal kapot gaan. Het is een onzekere tijd." Elena hoopt dat de rest van de wereld bijspringt. "De Europese landen, Amerika en nog wat andere landen hebben ons al geholpen met spullen om ons te verdedigen. Ik hoop dat de sancties van de Europese Unie en eventueel extra troepen ons gaan helpen. Het moet niet bij woorden blijven. Poetin lacht erom en gaat gewoon door. Als hij eenmaal begint, kan hij niet stoppen."

"Mijn zoon moet zijn land beschermen, het kan niet anders."