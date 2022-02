Carnavalsfeest met 1500 bezoekers mét en zonder QR-code, zo kan dat

Wel of niet testen voor het carnavalsfeest? In Geffen staat een tent voor 1500 mensen en moet je testen om binnen te mogen. In Schaijk hebben ze ook zo’n grote tent, maar mag je binnen zonder een test gedaan te hebben. Hoe zit dat?

Daarvoor is op het Dorpsplein een officiële testlocatie. Alleen vrijdag zijn daar al 600 tests gepland. Overdag kan je gewoon zonder QR-code de feesttent in. De organisatie verwacht dan niet meer dan 500 mensen. “Om zes uur moeten alle mensen eruit”, legt Soetekouw uit. “Vanaf zeven uur mag iedereen die een kaartje en een testbewijs heeft naar binnen.”

De feesttent is een initiatief van de gezamenlijke horeca in Geffen. Toen vorige week duidelijk werd dat er weer gefeest kon worden met carnaval is alles in het werk gezet om de tent voor elkaar te krijgen. Maar er geldt dan wel een 1G beleid.

“Het is heel gek en onwerkelijk.” Kim Soetekouw van café Govers loopt door de grote feesttent die aan de rand van Geffen staat. Overal hangen al het rood, groen en geel. De kleuren van het Rottenrijk. “Twee jaar later hebben we dit weer.”

Ook in Moesland (Schaijk) staat een grote tent. Ook daar is er plek voor 1500 man. Maar er is één groot verschil. Je hoeft er niet te testen. Dat zit hem in een regeltje in de coronamaatregelen. Bij binnenevenementen met meer dan 500 mensen geldt een testplicht. Maar als een tent aan alle kanten open is, dus alleen een dak, dan is het een buitenevenement en hoeft er niet getest te worden.

“Als ze hier 's nachts naar buiten rollen en 's ochtends om acht uur alweer naar een testlocatie moeten, lijkt me dat niet verstandig”, legt Theo Potjes van café De Potter uit. Volgens hem is een limiet van 500 bezoekers in Schaijk geen optie.

"Dan moesten we echt te veel mensen teleurstellen. We hadden 1200 kaarten in de verkoop en onze telefoons stonden roodgloeiend. Dus uiteindelijk hebben we er een paar meter aan geplakt, gezorgd voor extra verwarmingsslangen en nu kunnen hier vanaf vrijdag 1500 mensen terecht", vertelt Theo.