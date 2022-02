Coronanieuws: 221 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

10.43

Bijna 6,2 miljoen besmettingen en ruim eenentwintigduizend sterfgevallen: dat is de grimmige tussenstand na twee jaar coronavirus in Nederland. Dit weekend is het precies twee jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Op 27 februari werd duidelijk dat een man uit Loon op Zand besmet was met het virus.

ANP en LocalFocus zetten het aantal besmettingen en sterfgevallen vanaf deze eerste besmetting tot en met gisteren op een rijtje. Van de twintig grootste gemeenten telt Utrecht relatief de meeste besmettingen per duizend inwoners . Amersfoort en Den Bosch volgen op de lijst.

In de afgelopen twee jaar overleed één op de 820 Nederlanders aan het coronavirus. Alleen in de Gelderse gemeente Rozendaal viel géén coronadode te betreuren.

Zoveel besmettingen telde jouw gemeente in twee jaar tijd: