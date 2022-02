Coronanieuws: regels worden versoepeld, wel testen bij grote evenementen

Drukte bij het testen voor toegang in Breda (foto: Raymond Merkx).

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

ANP & Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Geen grote evenementen tijdens carnaval.

Elke bezoeker van groot evenement moet zich voortaan laten testen.

NS komt met cijfers over 2021, blik op impact coronacrisis.

Liveblog

03.30 Elke bezoeker van groot evenement moet zich voortaan laten testen De coronamaatregelen worden vrijdag verder versoepeld,. Bij kleine evenementen hoeft niemand meer een coronatoegangsbewijs te laten zien. Mensen hoeven ook geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden, al geeft het kabinet 'een dringend advies' dit wel te doen. Op veel minder plekken moeten mensen mondkapjes dragen. Iedereen die een groot evenement bezoekt moet zich voortaan wel laten testen op het virus. Het maakt hierbij niet uit je gevaccineerd bent of niet.

03.30 Geen grote evenementen tijdens carnaval Carnaval moet het dit jaar in het zuiden zonder grote evenementen stellen. Wat niet wil zeggen dat er geen feest wordt gevierd. Dat concentreert zich dit jaar in en rond de kroegen. Maar beperkt: de burgemeesters roepen in verband met de coronapandemie op het feest lokaal te houden. Ze vragen mensen van boven de grote rivieren dit jaar niet te komen.