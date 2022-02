Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Carnaval begint met klein fisje op school: ‘Zo fijn dat alles weer kan'

Carnavalsmuziek, verklede kinderen, de polonaise en de prins op bezoek. Op de twee basisscholen van Oud Gastel is na twee jaar weer carnaval gevierd. Ze kozen wel ieder voor hun eigen aanpak. Basisschool De Linde vierde feest in de eigen bubbel in de klas en bij De Talente ernaast ging de hele school in de polonaise over de speelplaats.

Directeur Bob Schram staat met een grote glimlach de kinderen van De Linde op te wachten. "Het gaat één groot feest worden na een lange tijd waarin we niks konden doen", vertelt hij. "Wij hebben een programma in de klas en twee spellen buiten." In de eigen bubbel dus. "We hadden alles al voorbereid en dat programma hebben we gewoon uitgevoerd."

‘’Carnaval is ontzettend belangrijk op school.''

Op de speelplaats ernaast, bij De Talente, wordt ondertussen de polonaise gelopen met zo’n driehonderd kinderen. "We hebben de laatste jaren aangepast moeten werken en nu kan alles weer. Dat is zo fijn", vertelt directeur Jan Peeters. Terwijl de lokale blaaskapel voor de muziek zorgt, komen de prins, de nar en hun gevolg aan. Ze komen de schoolprins en -prinses onthullen. En dat doet Prins Ad de Eerste niet zonder reden: "Carnaval is ontzettend belangrijk op school, zonder de jeugd is er namelijk geen toekomst voor carnaval in Oud Gastel."

‘’We moeten mensen heel gelukkig maken en dicht bij elkaar brengen.''

En daar zijn de twee directeuren van de basisscholen het helemaal mee eens. "Het is echt heel erg belangrijk. Carnaval bruist en leeft, zodat we even alle zorgen kunnen vergeten", zegt Schram. Peeters vult aan: "Dit hoort gewoon bij de cultuur van West-Brabant. Fijn dat we dat nu weer kunnen vieren met de hele school."

Carnaval in de bubbel bij meester Hobie (foto: Noël van Hooft)

Op De Linde hebben ze ook een schoolprins en -prinses. "Wij moeten helpen met carnaval en iedereen in de carnavalssfeer brengen", vertelt Stijn (10). En dat lukt goed. Want in de klas van meester Hobie zorgt de prins voor een polonaise terwijl de muziek van Snollebollekes klinkt. "We moeten mensen heel gelukkig maken en dicht bij elkaar brengen. Dat is het belangrijkste", zegt prinses Alicia (11).

"Vanavond ga ik naar het limonadebal."

Iets wat een jaar geleden niet kon. Toen waren er geen schoolprinsen en -prinsessen in Oud Gastel. En de 'echte' prins carnaval kwam wel langs maar stond buiten voor de ramen de zwaaien. Maar dit jaar is alles weer normaal. "Toch is het feest nog niet helemaal uitbundig. De maatregelen zijn er nog maar net af en dat merk je", vertelt Schram. "Volgend jaar, dan is carnaval echt weer normaal." En de kinderen van groep 7? Die genieten van het carnavalsfeest. "Het is gewoon heel erg leuk, lekker feesten met mijn klas." Maar daar blijft het niet bij voor Quiran: "Vanavond ga ik naar het limonadebal. Het is gewoon heel leuk om los te gaan."